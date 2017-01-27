Липецкая «Рафарма» будет поставлять лекарства в Южную Корею

Предприятие «Рафарма» планирует экспортировать свою продукцию в Южную Корею. До сих пор азиатская республика с российскими фармацевтическими компаниями не сотрудничала. Страна импортирует лекарства, произведенные в соответствии с самыми жесткими мировыми требованиями.

Завод «Рафарма» построен по европейским стандартам и оснащен высокотехнологичным производственным и лабораторным оборудованием ведущих мировых производителей. И это позволило выйти на фармацевтический рынок Южной Кореи. Сегодня уже подписан ряд документов между Министерством экономического развития страны, администрацией Липецкой области и торговым представительством Республики Корея.

И уже в 2018 году планируется вывод на корейский рынок препарата цефтриаксон, а затем и других лекарственных средств из продуктового портфеля «Рафармы». Напомним, предприятие работает в Тербунской особой экономической зоне регионального уровня и выпускает лекарственные препараты, в том числе и антибиотики – всего 13 наименований.

vesti-lipetsk