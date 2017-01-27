ЕК одобрила покупку фармацевтической Abbott конкурента Alere за $5,8 млрд

Еврокомиссия в среду одобрила сделку по покупке международной фармацевтической компанией Abbott провайдера диагностических устройств и услуг Alere Inc. за 5,8 миллиарда долларов, говорится в релизе ЕК.

О сделке двух компаний было объявлено в феврале 2016 года. Согласно условиям соглашения, Abbott заплатит из расчета 56 долларов за обыкновенную акцию Alere денежными средствами. Alere станет подразделением Abbott. Ожидается, что после завершения сделки Abbott станет ведущим поставщиком в сфере диагностики, ее продажи в данном сегменте будут превышать 7 миллиардов долларов в год.

«ЕК одобрила в рамках правил ЕС по слияниям приобретение Alere компанией Abbott. Решение принято с учетом отделения компанией Alere своих бизнесов Epoc, Triage и BNP», — говорится в сообщении.

ЕК отмечает, что при принятии данного решения ведомство сотрудничало с Федеральной торговой комиссией США и Бюро по вопросам конкуренции Канады.

Компания Alere разрабатывает и производит экспресс-тесты, в том числе на грипп и стрептококк, которые дают результаты в течение 15 минут. Штаб-квартира расположена в Уолтеме, штат Массачусетс.

Международная фармацевтическая компания Abbott разрабатывает и производит продукты и технологии, которые охватывают все сферы здравоохранения. Она работает в более чем 150 странах мира.

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