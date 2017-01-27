Комбинированный препарат для лечения гепатита С получил статус ускоренного рассмотрения

Американская фармкомпания AbbVie заявила о том, что комбинированный препарат glecaprevir/ pibrentasvir для лечения вирусного гепатита С получила от Европейского аге6нтства по лекарственным средствам (EMA) статус ускоренного рассмотрения, cообщает The Pharma Letter.

В случае одобрения препарат может сократить время лечения пациентов с генотипами 1-6 без цирроза печени, которые составляют большинство среди больных гепатитом С. Кроме того, комбинация может применяться в качестве дополнительной терапии пациентов с компенсированным циррозом печени. Терапия glecaprevir/pibrentasvir может также ускорить выздоровление пациентов, страдающих от хронического заболевания почек, и тех, кому не помогло лечение противовирусным препаратом прямого действия.

Мировой рынок препаратов для лечения гепатита С составляет около 12 млрд долл., а к 2021 году может достичь 28 млрд долл. Около 40% продаж приходится на Северную Америку.

Если комбинация будет одобрена, она может появиться на рынке ЕС во второй половине 2017 года.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»