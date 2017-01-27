Осталось три кандидата на пост главы ВОЗ

Исполнительный комитет ВОЗ определил кандидатов, которые будут претендовать на пост главы всемирной организации. Окончательное голосование пройдет на Всемирной ассамблее здравоохранения, в которой примут участие представители 194 стран-участниц 22-31 мая 2017 года, информирует Reuters.

В финальный список трех претендентов на высокий пост вошли Тедрос Гебрейезус – министр иностранных де Эфиопии, Дэвид Набарро — бывший старший координатор ООН по вопросам борьбы с лихорадкой Эбола (Великобритания) и Сания Ништар – организатор исследовательского центра по вопросам здравоохранения Heartfelt (Пакистан).

Один из названных кандидатов сменит на должности руководителя ВОЗ Маргарет Чен (Margaret Chan), срок действия ее мандата истекает 30 июня 2017 года. Она занимала свой пост два срока подряд – с 2007 года.

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