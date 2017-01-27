Чистая прибыль Abbott сократилась втрое в 2016 году

Чистая прибыль американской фармкомпании Abbott сократилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом более чем втрое – до $1,4 млрд, следует из неаудированной отчетности компании. Выручка компании за этот период увеличилась на 2,2%, до $20,9 млрд.

Большая часть выручки пришлась на детское и лечебное питание ($6,9 млрд), медицинские устройства ($5,2 млрд). В том числе на устройства для больных диабетом $1,1 млрд выручки, на устройства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (стенты, клапаны и прочее) – $2,9 млрд, на медицинскую оптику – $1,2 млрд.

В сентябре 2016 года стало известно, что фармкомпания Johnson&Johnson договорилась о покупке подразделения медицинской оптики Abbott Medical Optics за $4,3 млрд, закрытие сделки ожидается в I квартале 2017 года.

Продажи лекарств Abbott увеличились в 2016 году на 3,7%, до $3,9 млрд. Наиболее перспективными рынками для роста продаж лекарств в компании считают Россию, Бразилию, Индию и Китай.

В России Abbott принадлежит фармзавод «Верофарм» в Белгороде. В декабре 2016 года компания объявила о запуске на «Верофарме» новой производственной линии онкологических препаратов. Новая линия будет производить препараты для лечения рака молочной железы, лейкемии, колоректального рака, рака желудка, простаты и других заболеваний.

В конце 2016 года антимонопольные органы США разрешили Abbott купить производителя медизделий St. Jude Medical. Сумма сделки составила $25 млрд, она была закрыта 4 января 2017 года.

Abbott специализируется на производстве препаратов для лечения рака, гинекологических и сердечно-сосудистых заболеваний, предлагает оборудование для различных видов диагностики и терапии. Компания работает в 150 странах мира. По итогам 2015 года Abbott заняла 235-е место в глобальном рейтинге крупнейших публичных компаний Forbes с выручкой $20,4 млрд.

Источник: Abbott

vademec