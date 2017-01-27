Правительство отказалось выделить деньги на борьбу с ВИЧ

План реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ до 2020 года, направленный Минздравом РФ в правительство, не предусматривает выделение дополнительных денег на борьбу с ВИЧ-инфекцией.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Минздрава.

Для достижения целевых показателей, обозначенных в стратегии, попавшей в распоряжение издания, ежегодно требуется 17,5 млрд рублей (13,2 млрд рублей планировалось потратить на лечение, 3,2 млрд рублей — на диагностику ВИЧ и 1,1 млрд рублей — на контроль лечения). Однако Министерство финансов настояло на том, чтобы исключить статью о финансировании из плана по реализации государственной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), рассчитанному до 2020 года. В ранее опубликованных версиях стратегии данных об источниках финансирования ее исполнения и точных данных об объемах финансирования не было. Согласно оценке специалистов Нацимбио, только на лекарственное обеспечение, прописанное в стратегии, потребовалось бы дополнительно выделить 20 млрд рублей.

Обследование на вирус иммунодефицита человека, по данным Минздрава, ежегодно прохоят 30 млн человек, или 19,7% населения страны. Согласно плану стратегии, этот показатель необходимо увеличить как минимум до 35%, или до 51,2 млн человек, начиная с 2017 года.

Средняя стоимость курса лечения (обеспечения пациентов препаратами от ВИЧ, или антиретровирусными препаратами), по статистике Минздрава, составляет 70 тысяч рублей. Несмотря на то, что стратегия предусматривает увеличение количества пациентов, получающих АРВ-препараты, Минздрав посчитал ненужным выделение дополнительных средств на закупку лекарств (сумма оценивается примерно в 9 млрд рублей). По мнению представителей министерства, им удастся закупить препараты для 80% пациентов с ВИЧ за счет снижения стоимости лекарств.

Согласно проекту тратегии противодействия распространению ВИЧ до 2020 года, в стране должно быть внедрено экспресс-тестирование на ВИЧ, к 2020 году 80% пациентов должны получать АРВ-терапию, также должен быть снижен риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку (вертикальной передачи ВИЧ), а также должна быть сформирована социальная среда, исключающая дискриминацию ВИЧ-положительных россиян.

Источник: РБК

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