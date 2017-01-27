Полиция проверит закупки Департамента здравоохранения Москвы

Московская полиция и прокуратура проверят закупочную деятельность Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) по заявлению бывшего главного врача Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62 Анатолия Махсона. Он считает, что ДЗМ закупает лекарства и медоборудование по неоправданно завышенным ценам.

Как говорится в ответе Следственного комитета на запрос РБК, ведомство изучило обращение бывшего главного врача московской онкологической больницы №62 Анатолия Махсона, которое касалось покупки столичными чиновниками онкологических препаратов по завышенным ценам. Материалы были переданы из СКР в ГУВД по Москве и городскую прокуратуру, отмечается в документе, который подписан замруководителя управления по связям со СМИ Кариной Бекетовой.

Заявления в ФСБ и Следственный комитет Анатолий Махсон направил в декабре 2016 года. Он попросил проверить закупки ДЗМ и привлечь чиновников к уголовной ответственности в случае, если нарушения будут выявлены. По его данным, цены закупки пяти онкопрепаратов и двух единиц медоборудования, приобретенных департаментом в 2016 году, были завышены на 217,8 млн рублей, говорится в заявлении.

Vademecum и аналитический партнер издания Headway Company решили сравнить закупки обоих заказчиков в линейке профильных препаратов, наиболее востребованных на рынке госзаказа. Как оказалось, в некоторых случаях цена приобретения одних и тех же препаратов у ДЗМ действительно выше, чем у МГОБ №62.

Конфликт главврача МГОБ №62 Анатолия Махсона с Департаментом здравоохранения Москвы начался 1 декабря 2016 года, когда ведомство издало приказ №963, меняющий статус учреждения с автономного на бюджетный. Махсон в ответ выступил с критикой Департамента здравоохранения, и в результате его трудовой контракт не был продлен. Коллектив онкологической больницы №62 13 декабря направил письмо мэру Москвы с просьбой сохранить за больницей статус автономного учреждения и продлить контракт с главврачом Анатолием Махсоном. Уже в 2017 году Министерство здравоохранения сообщило о своей готовности вмешаться в конфликт, развернувшийся вокруг 62-й городской больницы Москвы.

Источник: РБК

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