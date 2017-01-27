Минздрав создаст план борьбы с антибиотикорезистентностью в России

Минздрав определил пять основных направлений национального плана действий по борьбе с устойчивостью бактерий к антибиотикам (антибиотикорезистентности), пишут «Известия». Ожидается, что план будет утвержден в этом году.

Как рассказал «Известиям» профессор Роман Козлов, участвующий в разработке документа, в основу плана были заложены пять ключевых направлений в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – повышение информированности о проблеме устойчивости к антибиотикам; улучшение эпидемиологического надзора за резистентными микроорганизмами; создание новых препаратов; улучшение диагностики; создание финансовой основы для того, чтобы исследования в этой области проводились постоянно.

По его словам, одним из приоритетных направлений работы в борьбе с антибиотикорезистентностью должно стать развитие системы контроля за распространением антибиотиков.

«К сожалению, в некоторых регионах можно купить антибиотики без рецепта. Хотя официального разрешения Минздрава никогда не было, и на них всех написано «отпуск только по рецепту врача». Проконтролировать все аптеки чрезвычайно сложно, но есть положительный опыт Смоленской области, где вы сейчас не купите антибиотик без рецепта», – сообщил он.

Козлов отметил, что в последнее время эта проблема активно обсуждается на уровне правительства, и вскоре последуют конкретные решения.

Решение разработать стратегию борьбы с распространением антибиотикорезистентности было принято Минздравом после возвращения министра здравоохранения Вероники Скворцовой с 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая прошла в Нью-Йорке. В ходе мероприятия ВОЗ призвала все страны подключиться к решению этой проблемы.

Источник: «Известия»

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