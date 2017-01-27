Gilead отказали в бразильском патенте на Труваду

Национальный институт промышленной собственности Бразилии отклонил заявку американской Gilead на выдачу патента на препарат Трувада (тенофовир+эмтрицитабин), предназначенный для лечения и доконтактной профилактики ВИЧ. Между тем бразильская компания Blanver уже готовится выпустить на рынок дженерик Трувады.

Американская компания-производитель Gilead подала заявку на получение патента на Труваду еще в январе 2004 года, однако заявка с тех пор не раз оспаривалась различными некоммерческими организациями.

«В Бразилии нет патентов на тенофовир и эмтрицитабин, так что было бы нелогично, если бы его имела комбинация этих соединений», – заявил Жорж Белоки, представитель некоммерческой организации Grupo de Incentivo à Vida, работающей с ВИЧ-инфицированными.

Согласно отчету высшей патентной инстанции – Национального института промышленной собственности (INPI), заявка Gilead была в конце концов отклонена, так как не выполняет так называемое требование изобретательского уровня, необходимое для выдачи патента на изобретение. У компании есть 60 дней, чтобы обжаловать решение INPI.

Резолюция INPI означает, что лекарственное соединение – тенофовир+эмтрицитабин – может производиться и продаваться любой фармкомпанией, зарегистрированной на территории Бразилии. Бразильский дженерик Трувады был разработан компанией Blanver (Сан-Паулу). Сейчас Бразильское национальное агентство по санитарному контролю (ANVISA) рассматривает заявку о его регистрации.

По бразильским законам, дженерики должны стоить минимум на 35% дешевле оригинальных препаратов. В США, где Трувада была одобрена в качестве средства доконтактной профилактики в 2012 году, месячный курс препарата сейчас стоит $1 300.

Антиретровирусные препараты в Бразилии можно получить бесплатно в Единой системе здравоохранения (SUS). Министерство здравоохранения – единственный закупщик АРВ-препаратов, и для снижения их стоимости Бразилия использует принудительное лицензирование в качестве инструмента давления на фармпроизводителей. Как рассказала в интервью Vademecum Жулиана Живизиес, советник по международному сотрудничеству Департамента ЗППП, ВИЧ/СПИДа и вирусного гепатита Минздрава Бразилии, единственный раз, когда в Бразилии была выдана принудительная лицензия (на препарат Эфавиренз), случился в 2007 году.

В России попытки обрушить патент на Труваду, предпринятые летом 2016 года, оказались безуспешными.

Источник: Época

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