«Риа Панда» заплатит 300 тысяч рублей за незаконную рекламу БАД

Апелляционный арбитражный суд поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовать за ненадлежащую рекламу БАДа «Ноотроп» и биокомплекса «Омеганол» производителя этих препаратов – «РИА Панда». На компанию наложено два штрафа по 150 тысяч рублей.

«Тринадцатый апелляционный арбитражный суд Санкт-Петербурга оставил в силе решения суда первой инстанции о законности и обоснованности постановлений Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)», – сообщили в пресс-службе ФАС.

В результате ООО «РИА «ПАНДА» как рекламодателю ненадлежащей рекламы БАДа «Ноотроп» и биокомплекса «Омеганол» надлежит выплатить два штрафа по 150 тысяч рублей.

О том, что ФАС обнаружила ненадлежащую рекламу БАД, стало известно 24 мая. В ведомстве установили, что реклама «Ноотропа» и «Омеганола» содержала прямые указания на их лечебные свойства, создавая впечатление, что это лекарственные средства. Как пояснили в ФАС, жалобы на ненадлежащую рекламу поступили от граждан.

Изначально ФАС выписала за эти нарушения два штрафа по 300 тысяч рублей, но впоследствии суд снизил сумму в два раза.

Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС оштрафовать на 200 тысяч рублей ЗАО «Аргументы и факты» также за ненадлежащую рекламу БАД «Ноотроп».

Источник: ФАС

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