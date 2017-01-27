ВОЗ определила кандидатов на место генерального директора

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила трех кандидатов, которые будут претендовать на пост генерального директора, говорится в сообщении на официальном сайте ВОЗ.

В финальный список вошли Тедрос Гебрейезус – министр иностранных дел Эфиопии, Дэвид Набарро – бывший старший координатор ООН по вопросам борьбы с лихорадкой Эбола (Великобритания) и Сания Ништар – организатор исследовательского центра по вопросам здравоохранения Heartfelt (Пакистан).

Сания Ништар получила степень бакалавра медицины и хирургии в Хайберском медицинском колледже Пешавара в 1986 году, где потом работала врачом. В 1991 году стала членом Коллегии врачей и хирургов Пакистана, а в 1996 году – членом Королевской коллегии врачей Лондона. В 2002 году стала доктором медицинских наук при Королевском колледже в Лондоне, в 2005 году стала действительным членом Королевской коллегии врачей Лондона. В 2013 году заняла должность федерального министра Пакистана.

Дэвид Набарро с 1989 по 1997 год был консультантом Управления по развитию заморских территорий Соединенного Королевства по вопросам здравоохранения и народонаселения. С 1999 года занимал высшие руководящие посты в ВОЗ и Организации Объединенных Наций (ООН). С ноября 2009 года по настоящее время является специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам продовольственной безопасности и питания, а с января 2016 года и по настоящее время – специальным советником Генерального секретаря ООН по вопросам Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и изменения климата.

Тедрос Гебрейезус был министром здравоохранения Эфиопии с 2005 по 2012 год, потом занял занял пост министра иностранных дел. В 2013 году в качестве председателя Исполнительного совета Африканского союза (АС) выступил инициатором подготовки Повестки дня на период до 2063 года – глобальной стратегической программы, направленной на ускорение экономического, политического и социального развития.

Окончательное решение о кандидатуре нового директора примет Всемирная ассамблея здравоохранения – высший орган ВОЗ.

Отработавшая два срока нынешний гендиректор организации Маргарет Чен уступит свой пост новому директору с 1 июля 2017 года.

Источник: WHO

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