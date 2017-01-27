Губернатор Виктор Басаргин посетил производственную площадку фармпредприятия «Медисорб»

Сегодня губернатор Виктор Басаргин посетил производственную площадку пермского фармацевтического предприятия «Медисорб», где осмотрел действующие мощности и провел рабочую встречу с руководством компании. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, заместитель председателя Правительства Татьяна Абдуллина и и.о. министра здравоохранения Вадим Плотников.

«Видим, что развиваетесь, строите новые производственные мощности. Это не первый наш визит на «Медисорб», и как обещали, продолжаем оказывать вам поддержку, вновь подтверждаю готовность «подставить плечо» для решения возникающих проблем и вопросов», — обратился глава Прикамья к генеральному директору предприятия Владимиру Фотееву.

Глава «Медисорба» рассказал губернатору и членам краевого Правительства об итогах работы компании в 2016 году и планах на наступивший год.

«В прошлом году мы реализовали на 6 % больше продукции, чем в 2015. Активно сотрудничаем с аптечными сетями как в Пермском крае, так и в других регионах страны. Благодаря строительству новых цехов переходим на более автоматизированное и производительное оборудование, что позволит снизить себестоимость препаратов, а нам получить преференции в конкурентной борьбе с другими производителями», — отметил Владимир Фотеев.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию прикамского промышленного фармацевтического кластера. Напомним, он создан в регионе по заданию губернатора Виктора Басаргина. В кластер входит 18 организаций-участников, 10 из которых являются субъектами деятельности в сфере промышленности, осуществляющими производство промышленной продукции. Помимо этого, в кластер входят 4 высших учебных заведения Пермского края, в том числе классический и политехнический университеты, медицинский университет и фармацевтическая академия. Его якорными предприятиями стали «Медисорб» и «Пермская химическая компания».

Сегодня в рамках работы кластера специалисты «Медисорба» совместно с Институтом технической химии Уральского филиала Российской академии наук разработали субстанцию для лекарства от болезни Паркинсона и провели ее клинические исследования – сейчас препарат проходит процедуру регистрации. Сегодня также ведется работа над синтезом производства субстанции лекарственного средства для лечения рассеянного склероза. Оба препарата являются уникальными для России.

Продолжается сотрудничество предприятия и с фармакадемией – на данный момент по производству субстанции препарата для лечения СПИДа, и с ПНИПУ – по препарату последнего поколения для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Налажено взаимодействие и с ПНИПУ по разработке лекарств для лечения опорно-двигательного аппарата и противодиабетических.

Всего за 2016 год «Медисорб» получил разрешение на производство 6 новых лекарственных препаратов. На сегодняшний день предприятие производит 45 наименований лекарств, из них по программе импортозамещения – около 30. При этом 50 % от общего количества препаратов входят в перечень жизненно важных.

По итогам обсуждения глава региона сделал ряд поручений профильным министерствам. Среди них – проведение в ближайшие 2 недели под эгидой краевых властей совещания со всеми участниками фармкластера для обсуждения текущих проектов, решение вопроса о включении в кластер СОШ № 65, расположенной в Кировском районе, проработка с Министерством образования темы о включении в фармкластер других школ и колледжей Прикамья в целях подготовки квалифицированных кадров и профориентации.

Кроме того, была обозначена важная задача на текущий год – формирование заявки кластера на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции в целях импортозамещения. Совместные кооперационные проекты кластера, на которые в 2017 году планируется получение федеральных субсидий, предполагают создание нового высокотехнологического импортозамещающего производства лекарственных препаратов. Общая сумма инвестиций в проекты составит порядка 100 миллионов рублей. Кроме того, реализация совместных проектов предполагает создание 40 высокопроизводительных рабочих мест на «Медисорбе».

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