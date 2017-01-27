Налоговая инспекция потребовала банкротства фармкомпании «Аболмед»

Инспекция федеральной налоговой службы России по Ленинскому району Новосибирска подала в арбитраж заявление о признании банкротом новосибирского ООО «Аболмед». Сумма просроченной задолженности пока не указана. В октябре прошлого года в московском суде налоговая инспекция отсудила у ООО «Пребенд» (Москва) 11,6 млн руб. При этом ИФНС добилась в суде признания ООО «Пребенд» зависимым лицом ООО «Аболмед» для взыскания налоговой задолженности. Это ИФНС объяснила в суде тем, что «Аболмед» «с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов, пени и штрафов за счет имущества, передал имущество взаимозависимому лицу.

— «Пребенду», при этом большая часть имущества продолжала использоваться «Аболмед» в своей деятельности». «Пребенд» создано в 2007 году путем реорганизации в форме выделения из ООО «Аболмед», при этом «Пребенду» перешло все недвижимое имущество, в том числе завод по производству медикаментов в Новосибирске на ул. Дукача, который в дальнейшем «Аболмед» арендовало у «Пребенда», следует из материалов дела. До октября 2015 года «Аболмед» осуществлял деятельность по производству медикаментов (антибиотиков), а затем — оптовую торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами, сообщается на сайте арбитража.

На этой неделе заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка на пресс-конференции сообщил, о том, что «Пребенд» планирует в первом квартале текущего года перезапустить завод «Аболмед»: «Около двух лет он не работал. Сейчас «Пребенд» вышел с инициативой запуска предприятия». От руководства «Аболмеда» и «Пребенда» получить комментарии по поводу дальнейшей деятельности новосибирского предприятия не удалось. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году «Аболмед» получил выручку в размере 229,7 млн руб. (годом ранее – 922,2 млн руб.), чистый убыток – 53,3 млн руб. Выручка «Пребенда» в 2015 году составила191,5 млн руб., чистая прибыль – 387 тыс. руб. По данным Росстата на декабрь 2016 года, владельцами обеих компаний (100%) являются граждане США.

Оксана Павлова

kommersant