Сибирские ботаники и вирусологи создали новый препарат против гриппа

Ученые Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС, Новосибирск) и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали новое средство против гриппа на основе корней одного из видов растений, сообщил директор ЦСБС Евгений Банаев журналистам в пятницу.

«С помощью бактерии Agrobacterium rhizogenes, которая внедряется в ДНК растения, у последнего активно размножаются корни, появляется быстро нарастающая масса биологически активных веществ», — сказал он.

Е.Банаев уточнил, что речь идет об одном из видов селитрянки.

«Очень высокой противовирусной активностью препарат обладает, сейчас мы подаем (заявку — ИФ) на патент», — сообщил он.

По словам директора ЦСБС, испытания на животных показали, что препарат хорошо борется с вирусами гриппа H5N1 («птичьего гриппа») и гриппа H3N2.

Кроме того, отметил Е.Банаев, данный вид селитрянки может эффективно восстанавливать засоленные почвы — такие работы, в частности, активно проводятся в Китае, с которым ЦСБС активно сотрудничает.

interfax-russia