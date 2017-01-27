Эксперт: введение GDP отделит добросовестных участников рынка от фирм-однодневок

Все ключевые и ведущие фармдистрибьюторы готовы к выполнению требований вступающего с 1 марта приказа Минздрава № 646н от 31.08.2016 г. о правилах надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных средств. Об этом заявил «ФВ» директор по корпоративному развитию фармацевтической компании «ПрофитМед» Игорь Климанов.

«Их деятельность и так стандартизирована, придется только адаптировать ряд бизнес-процессов под требования законодательства,— отметил он. — А вот фирмам-однодневкам, несущим риски попадания на рынок фальсификата и некачественных лекарств, придется покинуть бизнес. Доверие должно быть только к тем, кто ведет свою деятельность в соответствии со стандартами надлежащей практики».

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что для перехода на новые правила дистрибьюторам дан очень короткий временной промежуток.

«Переход на GMP идет уже много лет, а оптовики это должны сделать максимально быстро», – добавил Игорь Климанов.

Как известно, ранее Минэкономразвития давало отрицательную оценку регуляторному воздействию правил. Итоговая версия приказа Минздрава, по мнению собеседника «ФВ», во многом учла замечания как этого ведомства, так и игроков рынка.

«Некоторые неточности и разночтения в нем все еще сохраняются, — признал Игорь Климанов. — Однако я уверен, что все эти моменты будут решены в процессе консультаций с регуляторами и ознакомления с их позицией по всем спорным пунктам».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»