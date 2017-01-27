Ливерпульский университет займется исследованием побочных эффектов лекарств

Ливерпульский университет координирует новый исследовательский проект, нацеленный на изучение побочных эффектов лекарств, сообщает Pharma Times.

Проект, который оценивается в 14 млн фунтов стерлингов, рассчитан на 5 лет. Его целью является разработка новых подходов к исследованию безопасности препаратов с помощью данных из государственных и частных источников.

Побочные эффекты от приема препаратов могут становиться причиной заболеваний и летального исхода. По словам профессора Кевина Парка, именно нежелательные реакции на лекарственные средства являются препятствием для разработки новых, безопасных и эффективных методов лечения.

В проекте принимают участие такие фармкомпании, как AstraZeneca, GlaxoSmithKline и Janssen.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»