Прокурор запросил для Дмитрия Даина пять лет тюрьмы

В пятницу, 27 января, в Таганском районном суде Москвы огласили обвинение по делу основателя оптово-логистической группы «Интерлизинг» Дмитрия Даина. Даин, который больше двух лет находится под домашним арестом, подозревается в хищении 270 млн рублей у «Номос-банка» (ныне ФК «Открытие»). Прокурор просит для обвиняемого пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Прения сторон состоятся 1 февраля.

Предприниматель Дмитрий Даин был задержан и помещен под домашний арест еще в ноябре 2014 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере).

По версии обвинения, структуры, связанные с Даиным, под его личное поручительство получили кредиты у «Номос-банка» на общую сумму около 400 млн рублей, однако часть долга – 270 млн рублей – выплачена не была. Эти деньги Даин похитил, заявляют обвинители.

Сам Даин вину не признает. В ходе заседания в Таганском суде Даин еще раз повторил свою версию событий, которую уже рассказывал Vademecum (все подробности – в материале «Паллеты во сне и наяву»). По заявлению Даина, основанный им логистический оператор «Фармацевтические терминалы» (ООО «Фармат»), вокруг которого и разгорелись споры, в 2012 году был захвачен в интересах ближайшего конкурента – группы «Сантэнс». Сам Даин и его команда тогда были отстранены от управления «Фарматом», и дальше, по заявлению предпринимателя, он не имел возможности влиять на компанию.

Проект «Фармат» Даин создал в 2005 году. В 2010 году интерес к проекту продемонстрировала «дочка» ГК «Ростех» – ОАО «РТ‑Биотехпром», которым тогда руководил Петр Каныгин. В итоге владельцем 75% ООО «Терминал-Восток» (эта компания владела ООО «Фармат») стал ирландский офшор Silsby Investments Ltd, у Даина осталось 25% акций компании. Юридически офшор не был связан с «Ростехом», но участники рынка считали, что Silsby Investments Ltd представляет его интересы. В 2012 году произошла смена руководства компаний: Даин был снят с должности исполнительного директора «Фармата», гендиректором «Фармата» и за­местителем гендиректора «Терми­нал‑Востока» стал Ростислав Ру­дашевский, до того возглавлявший ООО «Сантэнс Кастомс».

Аресту Даина предшествовали годы корпоративного конфликта и судебных разбирательств с «Номос-банком», который был крупным кредитором для компаний Даина: практически все так или иначе аффилированные с Даиным структуры при получении ссуд выступали друг у друга поручителями. Так, в феврале 2013 года счета «Терминал-Востока» были арестованы по иску кредиторов обанкротившейся компании «Интерлизинг‑Фарм», подконтрольной Даину. «Интерлизинг-Фарм» была должником «Номос-банка», а «Терминал-Восток» выступал поручителем перед кредитором. «Номос‑банк» подавал иски о взыскании средств как к компаниям группы, так и к самому Даину как физическому лицу.

Оптово-логистическая группа «Интерлизинг» была основана Дмитрием Даиным в 1992 году. Пик развития бизнеса пришелся на 2011-2012 годы, когда предприниматель начал активно развивать один из проектов группы — логистического оператора «Фармат». Компания предоставляла услуги по хранению и таможенному оформлению грузов. В собственности «Фармата» находился склад в городе Жуковском Московской области, компания также арендовала складские площадки в Истринском районе. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников фармрынка писала в 2012 году, что через «Фармат» проходило 20-25% всех импортных лекарственных препаратов.

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