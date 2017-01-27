Облсовет намерен выйти в Госдуму с законодательной инициативой, которая поможет сохранить государственные аптеки

Предлагается вывести государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность, из контрактной системы закупок. С такой законодательной инициативой депутаты регионального парламента намерены выйти в Государственную Думу.

Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Пакет поправок одобрила комиссия облсовета.

Дело в том, что с 1 января текущего года государственные и муниципальные унитарные предприятия обязаны закупать медикаменты по федеральному закону о контрактной системе. Это значит, что при проведении торгов они не имеют права указывать конкретную торговую марку, фирменное наименование или страну-производителя, а значит, не могут расширить свой ассортимент. Кроме того, увеличиваются сроки закупок медикаментов, из-за чего могут возникнут перебои с медикаментами и дефицит жизненно важных лекарственных препаратов.

В данной ситуации государственным унитарным фармацевтическим организациям сложно конкурировать с коммерческими аптеками. Это может привести к их закрытию. При этом пострадают жители отдаленных населенных пунктов, где унитарные аптеки являются единственными пунктами, в которых можно приобрести лекарства.

Согласно представленному на комиссию законопроекту, предлагается исключить унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность, из списка организаций, которые подчиняются закону о контрактной системе и распространить на государственные аптеки действие другого закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

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