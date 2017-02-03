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В ЕС расширены показания к применению препарата Votubia

Швейцарская фармкомпания Novartis заявила о расширении показаний к применению препарата Votubia в ЕС, сообщает Reuters.

Лекарственное средство было одобрено для терапии трудно поддающихся лечению парциальных приступов у пациентов c туберозным склерозом (болезнью Бурневилля).

Votubia является первой дополнительной терапией, одобренной в ЕС, предназначенной для лечения парциальных приступов у детей и взрослых с туберозным склерозом.

Препарат также одобрен для терапии субэпендимальной гигантоклеточной астроцитомы (СГКА) и ангиомиолипомы почки.

Туберозный склероз — редкое генетическое заболевание, от которого во всем мире страдают около миллиона человек.

Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»

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Январь 31, 2017 | Просмотров: 108 | Тема: , | Категория: Новости