В ЕС расширены показания к применению препарата Votubia

Швейцарская фармкомпания Novartis заявила о расширении показаний к применению препарата Votubia в ЕС, сообщает Reuters.
Лекарственное средство было одобрено для терапии трудно поддающихся лечению парциальных приступов у пациентов c туберозным склерозом (болезнью Бурневилля).
Votubia является первой дополнительной терапией, одобренной в ЕС, предназначенной для лечения парциальных приступов у детей и взрослых с туберозным склерозом.
Препарат также одобрен для терапии субэпендимальной гигантоклеточной астроцитомы (СГКА) и ангиомиолипомы почки.
Туберозный склероз — редкое генетическое заболевание, от которого во всем мире страдают около миллиона человек.
Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»