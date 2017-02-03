Американский суд признал недействительным патент на Copaxone Государство не будет финансировать «Фарму 2020» в 2020 г. » В ЕС расширены показания к применению препарата Votubia Швейцарская фармкомпания Novartis заявила о расширении показаний к применению препарата Votubia в ЕС, сообщает Reuters. Лекарственное средство было одобрено для терапии трудно поддающихся лечению парциальных приступов у пациентов c туберозным склерозом (болезнью Бурневилля). Votubia является первой дополнительной терапией, одобренной в ЕС, предназначенной для лечения парциальных приступов у детей и взрослых с туберозным склерозом. Препарат также одобрен для терапии субэпендимальной гигантоклеточной астроцитомы (СГКА) и ангиомиолипомы почки. Туберозный склероз — редкое генетическое заболевание, от которого во всем мире страдают около миллиона человек. Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»