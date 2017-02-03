Американский суд признал недействительным патент на Copaxone

Окружной суд штата Делавэр признал недействительным патент на препарат для лечения рассеянного склероза Copaxone израильской фармкомпании Teva в дозировке 40 мл/мг для инъекций, сообщает индийская газета Hindu Business Line.

Суд принял сторону голландской Mylan и ее партнера индийской Natco Pharma, оспоривших действительность патента.

В декабре 2016 г. Бюро по патентам и товарным знакам США (PTO) признало недействительными три патента на Copaxone в этой дозировке.

По данным Quoting IMS Health, за 12 месяцев по 30 ноября 2016 г. объем продаж Copaxone в дозировке 40 мг/мл в США составил около 3,3 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»