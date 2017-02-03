Производители инсулинов обвиняются в фиксировании цен в США

В иске, направленном в судебную инстанцию в штате Массачусетс, утверждается, что американская фармкомпания Eli Lilly, датская Novo Nordisk и французская Sanofi вступили в сговор с целью повышения цен на свою продукцию, сообщает The New York Times.

Истцы уверены, что фармпроизводители и компании по управлению льготным обеспечением лекарствами используют существующую в США систему ценообразования на лекарства в целях получения дополнительной прибыли.

В Sanofi заявили, что все обвинения совершенно беспочвенны и что компания будет защищать свою позицию. В Eli Lilly и Novo Nordisk также опровергли какие-либо нарушения законов.

Между тем, Eli Lilly объявила о намерении сократить цену на Humalog на 40%, а Novo Nordisk – ограничить повышение цен в США до однозначных процентных показателей.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»