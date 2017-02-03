Дональд Трамп встретится с представителями фармотрасли

Президент США Дональд Трамп, выступающий с критикой высоких цен на лекарства, встретится с представителями фармотрасли в Белом доме в ближайшую среду, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

О встрече заранее не объявлялось, но она запланирована в рабочем графике президента. Кто именно примет участие во встрече не уточняется.

Одиннадцатого января тогда еще избранный президент заявил, что фармацевтическим компаниям сходит с рук установление высоких цен на лекарства и что собирается принять меры.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»