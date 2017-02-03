Раскрыто картельное соглашение при госзакупках лекарственных препаратов

Московское УФАС России выявило картель в ходе проведения более чем 100 аукционов на общую сумму свыше 414 млн рублей.

В январе 2017 г. Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве признало наличие картельного сговора между ООО «БСС» и ООО «АМТ» на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений в одиннадцати субъектах РФ. Общества были признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

ООО «БСС» и ООО «АМТ», при участии в торгах, действовали в интересах друг друга. Устное картельное соглашение между указанными коммерческими организациями привело к поддержанию цен на 107 торгах.

Это позволило ООО «БСС» выиграть 95 аукционов со снижением от начальной (максимальной) цены от 0% до 1% и 3 аукциона со снижением от 1,5% до 5%. Общая сумма аукционов превысила 403 млн рублей.

В свою очередь, ООО «АМТ» выиграло 7 аукционов со снижением от начальной (максимальной) цены от 0,5% до 1%. Еще по двум аукционам снижение составило 3% и 5,5% от начальной (максимальной) цены соответственно. Общая сумма аукционов составила более 6 млн рублей.

В широкий перечень закупаемых госучреждениями лекарственных средств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики.

В результате, в силу отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками, государственные и медицинские учреждения были вынуждены закупать лекарственные препараты по завышенным ценам.

В настоящее время готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ.

В ближайшее время в отношении ООО «БСС» и ООО «АМТ» будет возбуждено административное дело. Административный штраф за антиконкурентное соглашение предусмотрен частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ и составляет для юридических лиц от 10% до 50% от начальной минимальной стоимости предмета торгов.

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