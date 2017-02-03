Минпромторг перераспределит финансирование программы развития фармпрома

Минпромторг разместил на портале regulation.gov.ru законопроект, вносящий изменения в госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы, в соответствии с которыми бюджет на реализацию программы в 2017 и 2018 годах предлагается сократить на 6,4 млрд рублей, но на 6,7 млрд рублей увеличить финансирование в 2019 году. Законопроект находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 13 февраля.

Согласно действующей версии госпрограммы, бюджет на ее реализацию в 2017 году составляет 14,7 млрд рублей, в то время как новая версия документа предполагает бюджетные ассигнования в размере 11,6 млрд рублей. В 2018 году Минпромторг предлагает направить на реализацию госпрограммы 11,4 млрд рублей вместо 14,7 млрд рублей, заложенных в действующей версии. Таким образом, финансирование госпрограммы в 2017 и 2018 годах предлагается сократить на 6,4 млрд рублей.

Минпромторг также полностью исключил финансирование госпрограммы на 2020 год (в действующей версии на этот период предусмотрено 661,5 млн рублей).

Однако ведомство предлагает на 6,7 млрд увеличить финансирование госпрограммы в 2019 году – сейчас в ней заложено 4,5 млрд рублей на 2019 год, а в новой редакции – 11,2 млрд рублей.

Действующая версия госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы включает в себя три подпрограммы: «Развитие производства лекарственных средств», «Развитие производства медицинских изделий» и «Совершенствование государственного регулирования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий». В новой версии последняя подпрограмма исключена.

Что касается подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств», то Минпромторг предлагает направить на ее реализацию в 2017 году 2,2 млрд рублей (в действующей версии предусмотрено почти 4,5 млрд рублей), в 2018 году – почти 5,1 млрд рублей (5,3 млрд рублей), в 2019 году – 7,4 млрд рублей (1,5 млрд рублей).

На реализацию подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» в 2017, 2018 и 2019 годах в действующей версии госпрограммы финансирование не предусмотрено. Однако в новой версии на эти цели предлагается направить в 2017 году 2,2 млрд рублей, в 2018 году – почти 2,5 млрд рублей, в 2019 году – 3,1 млрд рублей.

В декабре прошлого года Минпроторг предложил досрочно завершить федеральную целевую программу (ФЦП) «Фарма-2020» и объединить ее с госпрограммой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Федеральный бюджет на 2017–2019 годы был принят Государственной думой в третьем чтении 9 декабря. Эксперты сообщали, что финансирование здравоохранения в ценах, учитывающих инфляцию, будет сокращено на 2,3% (по сравнению с 2016 годом, а по сравнению с 2013 годом – на 41%).

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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