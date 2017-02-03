В строительство фармкластера в Пущино вложат более 16 млрд рублей

Более 16 млрд рублей вложат восемь инвесторов в строительство фармацевтического кластера в городе Пущино, заявил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

«Отдельно по Пущино мы запускаем программу создания технико-внедренческой зоны. В Пущино мы нашли уже восемь инвесторов с общим объемом инвестиций свыше 16 млрд рублей, выделены деньги губернатором на проектирование инфраструктуры, к строительству приступим в конце текущего – начале следующего года. Таким образом в Пущино появится полноценный фармацевтический кластер», – рассказал он.

В октябре 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал серию поручений, направленных на создание в Пущино гигантского инсулинового завода, который должен был, по замыслу, на 100% обеспечить потребности страны отечественным инсулином. Однако проект так и не сдвинулся с места.

По данным исследования Vademecum, на конец октября 2016 года в России насчитывалось 16 региональных фармацевтических кластеров, находящихся на разных стадиях развития.

Источник: ИА «Москва»

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