Импорт фармсубстанций вырос на 24% в 2016 году

В 2016 году в Россию было ввезено 11,4 тысячи тонн фармсубстанций (активных фармацевтических ингредиентов, АФИ) на общую сумму 59,3 млрд рублей в ценах выпуска в свободное обращение, подсчитали в компании RNC Pharma. По сравнению с 2015 годом импорт субстанций вырос на 24% в натуральном выражении и всего на 3,3% в денежном – минимальный показатель годового роста за последние шесть лет.

Наряду с увеличением натуральных объемов поставок в прошлом году существенно расширился и ассортимент ввозимой продукции, в течение 2016 года было ввезено 707 наименований АФИ, в 2015 году – 627 наименований, а, например, по итогам 2010 года – всего 444 позиции.

Основными импортерами АФИ выступают производственные фармкомпании, причем локализованные предприятия иностранных компаний играют здесь ведущую роль – по итогам 2016 года лидируют «Сервье» и «КРКА-Рус», на третьем месте отечественный «Фармстандарт». Суммарно эти компании ввезли 38,5% от общего импорта АФИ в денежном выражении и 31,5% от натурального объема.

Отдельного упоминания, отмечают в RNC Pharma, заслуживают так называемые технические АФИ, которые представляют собой вещества, проявляющие определенную фармакологическую активность, но по классу чистоты (химической или микробиологической) не соответствующие фармакопейному уровню.

В 2016 году в Россию было ввезено 128 наименований такой продукции на общую сумму 1,9 млрд рублей, за год поставки выросли почти на 50% в рублях, при этом натуральный объем импорта технических АФИ за год удвоился и составил почти 840 тонн, или 7,4% от общего объема завезенных АФИ.

«Во-первых, технические АФИ обходятся дешевле, а во-вторых, их можно потом доочистить своими силами и пустить в производство, объявив, что фармпредприятие работает по принципу полного цикла. Это может оказаться важно в свете возможного введения новых протекционистских мер на фармрынке», – полагает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Лидером по объему импорта технических АФИ в натуральном выражении стал Ирбитский ХФЗ, а в денежном – курганский «Синтез» и «Активный компонент» из Санкт-Петербурга, подсчитали в RNC Pharma.

В ноябре 2016 года Минпромторг предложил при закупке лекарств из перечня жизненно важных (ЖНВЛП) отдавать приоритет поставщикам препаратов, произведенных в России по полному циклу, включая синтез молекулы активной фармсубстанции.

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