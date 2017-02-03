Александр Винокуров станет единственным владельцем «СИА»

Александр Винокуров, ставший совладельцем крупного фармдистрибьютора «СИА Интернейшнл» в 2015 году, решил выкупить долю семьи Рудинских и таким образом стать единственным владельцем компании, сообщили в пресс-службе «СИА». В результате сделки Винокурову перейдут 50% акций «СИА Интернейшнл Лтд», а также пакеты акций фармзаводов «Синтез» и «Биоком».

Президент инвесткомпании «А1» и совладелец фармкомпании «Генфа» Александр Винокуров вошел в акционерный капитал «СИА» в декабре 2015 года. Доля его участия в компании не раскрывалась, однако пресс-служба «СИА» называла Винокурова основным акционером. Как поясняет теперь представитель компании, раньше бизнесмен выкупил 50% акций «СИА», теперь покупает оставшиеся 50%, которые после смерти основателя «СИА» Игоря Рудинского принадлежали его наследникам.

Точная структура владения «СИА» не раскрывается, в ЕГРЮЛ указано лишь то, что держателем реестра акционеров АО «СИА Интернейшнл Лтд» является «Регистратор Р.О.С.Т.». После закрытия сделки Винокуров станет «косвенным владельцем» 100% акций «СИА», подчеркивается в сообщении. Другие условия и сумму сделки стороны также не называют.

«Я и мои дочери довольны условиями сделки, – приводит пресс-служба компании слова вдовы основателя «СИА» Елены Рудинской. – Мы не являемся профессиональными инвесторами и бизнесменами, поэтому продажа оставшейся доли для нас – логичный шаг. Игорь еще при жизни планировал продать свой бизнес и вел переговоры с Сашей [Александром Винокуровым. – Vademecum], когда тот работал в TPG». Как рассказывал сам Рудинский в 2009 году, Винокуров курировал сделку по продаже 50% акций «СИА» американскому фонду прямых инвестиций TPG. Винокуров был вице-президентом российского подразделения фонда в 2006–2011 годах. Однако та сделка в итоге не состоялась.

«Я сделал то, что обещал Елене Яковлевне [Рудинской. – Vademecum]», – заявил Винокуров.

Когда Винокуров входил в капитал «СИА» в конце 2015 года, компания была в сложном финансовом положении: ее долги только перед банками-кредиторами составляли 7,2 млрд рублей, крупнейшие производители – Teva, Gedeon Richter, «Акрихин» – пытались в судах взыскать с компании сотни миллионов рублей. Тогда участники рынка предполагали, что семья Рудинских не получила вознаграждения за долю в компании. Сейчас, когда Винокуров консолидирует 100% компании, Елена Рудинская в ответе на запрос Vademecum назвала заключенную сделку денежной. Она также подчеркнула, что ее видение развития компании полностью совпадает с планом Винокурова и топ-менеджмента компании. Заявленная цель «СИА» – вернуться в ТОП3 фармдистрибьюторов в 2018 году. По оценке аналитической компании RNC Pharma, «СИА» в рейтинге крупнейших дистрибьюторов сейчас занимает пятое место с долей меньше 5%.

После закрытия сделки Александр Винокуров станет также косвенным владельцем 100% акций аптечной сети «Мега Фарм», 52% обыкновенных и 31% привилегированных акций курганского завода «Синтез» и 75% акций ставропольского завода «Биоком». Раньше доли в этих предприятиях принадлежали группе «СИА». В ЕГРЮЛ нынешние акционеры «Биокома» не раскрываются. В отчете «Синтеза» за девять месяцев 2016 года указано, что госкомпании АО «Нацимбио» принадлежит 41,98% обыкновенных акций эмитента, АО «СИА Интернейшнл Лтд» – 17,40%, ООО «Фармацевтическое бюро» (находится под контролем Рудинской) – 34,16%, также номинальным держателем акций является «Национальный расчетный депозитарий». Однако сделка по продаже долей в «Биокоме» и «Синтезе» требует согласования с регуляторами, отмечают в «СИА». В пресс-службе ФАС Vademecum ответили, что ведомство получило одно ходатайство от компании «Фармаконтур» (на 100% принадлежит Винокурову), еще в 2016 году, но его детали не раскрыли.

В ответ на запрос Vademecum гендиректор «Нацимбио» Марьям Хубиева ответила, что компания не планирует продавать свою долю в «Синтезе» и положительно оценивает смену владельца «СИА»: «Мы рады, что в «СИА» пришла такая активная и профессиональная команда. Надеемся, что в ближайшее время «СИА» вернется в тройку лидеров рынка».

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