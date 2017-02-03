АФК «Система» начала оптимизацию активов «Медси»

АФК «Система» решила отдать часть земельного участка на Мичуринском проспекте в Москве под жилую застройку. Здесь же планируется построить клинику и перинатальный центр. Это менеджерское решение, как и планы строительства роддома на базе клиники в Отрадном, источники Vademecum на рынке медуслуг и эксперты связывают с попыткой оптимизировать убыточные активы и пересмотреть стратегию развития «Медси».

О том, что АФК «Система» и «Медси» размышляют об окупаемости своей медицинской недвижимости, главным образом стационаров, стало известно еще в начале 2016 года. «У нас сейчас существует неадекватная «воронка» – количество наших амбулаторных звеньев не соответствует мощностям стационаров», – говорил Vademecum тогдашний первый вице-президент, операционный директор группы Игорь Крылов. Его слова подтверждают финансовые показатели «Медси»: 2015 год дочка АФК «Система» завершила с убытком в 127 млн рублей, несмотря на усилия менеджмента покрыть потери от прекращения централизованного обслуживания московских госслужащих за счет физлиц, а также ограничения работы одного из стационаров.

За три квартала 2016 года «Медси», согласно отчету «Системы», удалось нарастить выручку до 2,246 млрд рублей, что приблизилось к показателям 2014 года. В том же документе было указано, что роста удалось достичь «в основном благодаря увеличению среднего чека на 17,2%». «Больше всего издержек все это время приносили самые крупные стационарные мощности – объекты, доставшиеся корпорации в результате слияния «Медси» с ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы», об их оптимизации в корпорации задумались в первую очередь», – говорит источник Vademecum, близкий к «Системе».

Сначала, по информации Vademecum, в корпорации задумались о перепрофилировании клиники в Отрадном, в которой имеется стационар на 250 коек. В компании появилась идея организовать здесь роддом. «Для создания этой клиники в «Медси» даже приглашали одного из управленцев «Мать и дитя», но переговоры и проект ничем не закончились», – говорит сотрудник группы, пожелавший сохранить анонимность. В самой «Медси» об этом проекте не распространялись.

Затем настала очередь актива на Мичуринском проспекте, 56, – семиэтажного здания площадью 8,7 тысячи кв. м. Первым шагом стал перевод на территорию больницы административного офиса группы, ранее находившегося на Ленинском проспекте. В конце 2016 года началась разработка плана освоения площадки на Мичуринском. Как пишет газета «Ведомости», в декабре градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект строительства 132 тысяч кв. м недвижимости, а именно жилого комплекса с детским садом, медицинским и перинатальным центрами. По данным Публичной кадастровой карты, на этом участке разрешено размещение объектов здравоохранения. В Москомстройинвесте на момент публикации новости на запрос Vademecum, было ли в действительности такое решение, ответить на смогли. В АФК «Система» комментарий не предоставили. В «Медси» уточнили, что планы строительства на этой площадке медицинского центра в силе, но параметры объекта не раскрыли.

Развитие службы родовспоможения – сложного и нового для «Медси» направления – свидетельствует об очередной попытке пересмотреть стратегию развития группы, считает управляющий партнер консалтинговой компании DMG Владимир Гераскин. «Существует определенный предел рождаемости и платежеспособного спроса. Этот сегмент плотно охвачен «Мать и дитя». При этом Марк Курцер сейчас активно развивается в регионах, а не в Москве, он наверняка понимает, что делает. И вдруг на этот рынок выходит «Медси», не имея никакого опыта, желая только загрузить те мощности, которые у них есть, – говорит он. – Главная проблема «Медси» – отсутствие долгосрочной стратегии. Компания в режиме ситуационной стратегии, а это существенно осложняет эффективное развитие бизнеса».

Кроме «Мать и дитя», частный роддом в столице есть только один – недавно открывшийся Роддом на улице Правды, инвесторами которого выступили бывшие владельцы ОАО «Мосметрострой». Этот инвестпроект, потребовавший не менее 1 млрд рублей, участники рынка также назвали излишне рискованным.

ЗАО ГК «Медси» является одним из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины. В сеть входят 13 клиник в Москве и области, три клинико-диагностических центра в Москве, семь региональных клиник, три санатория, служба скорой медицинской помощи, три велнес-центра и 55 медпунктов в регионах. В 2015 году выручка «Медси» сократилась на 15,7% – до 8,2 млрд рублей, чистый убыток составил 127 млн рублей. С такими показателями холдинг занял вторую позицию в ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum.

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