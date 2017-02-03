От «Нацимбио» потребовали изменить аукцион на закупку вакцины от гриппа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе компании «Петровакс» выдала Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») предписание изменить условия аукциона по закупке вакцины от гриппа на сумму 1,8 млрд рублей. Заявку на участие в этом аукционе подала только одна компания – входящее в «Нацимбио» ООО «Форт», однако после предписания ФАС заказчик внес изменения в тендерную документацию и конкурс был продлен.

Аукцион на закупку вакцины от гриппа должен был состояться 18 января 2017 года. Начальная цена аукциона была определена в сумме 1,8 млрд рублей, следует из тендерной документации.

Заявку на участие в аукционе подала всего одна компания – ООО «Форт», которое является частью холдинга «Нацимбио». Поскольку на участие в тендере подала заявку только одна компания, он был признан несостоявшимся, говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы.

В случаях, когда заявку на участие в аукционе подает одна компания и тендер признается несостоявшимся, заказчик имеет право заключить контракт с единственным участником торгов, комментирует партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Алина Топорнина. Однако контракт с «Фортом» не был заключен, поскольку 11 января в дело вмешался производитель вакцин «Петровакс Фарм», который подал на «Нацимбио» жалобу в ФАС.

В своей жалобе «Петровакс» отметил, что в конкурсной документации подробно описан полный состав вакцины (включая определенные вспомогательные вещества), в то время как согласно законодательству закупка должна осуществляться по МНН «вакцина для профилактики гриппа (инактивированная)».

Рассмотрев заявку компании, регулятор согласился, что «Нацимбио» предъявила неправомерные требования к закупаемой вакцине.

В техническом задании «Нацимбио» установила также конкретную лекарственную форму препарата – раствор для внутримышечного введения, нарушив таким образом федеральный закон 223-ФЗ «О закупках товаров», сделала вывод ФАС.

Прописанные в техническом задании состав и лекарственная форма вакцины полностью соответствуют вакцине «Совигрипп», которая производится на входящем в «Нацимбио» НПО «Микроген». «Петровакс» не мог предложить в этом случае свою вакцину «Гриппол плюс», поскольку в ее состав входят другие вспомогательные вещества, и производится она в форме суспензии, а не раствора.

Кроме того, госкомпания установила дополнительный оценочный критерий, согласно которому собиралась отдавать преимущество предприятиям, осуществляющим производство вакцины на одной площадке. Это противоречит приказу Минпромторга «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики», считает антимонопольное ведомство.

При рассмотрении жалобы ФАС представители «Нацимбио» с доводами «Петровакса» не согласились. Но правомерность итогового решения службы в компании признали: «С решением ФАС мы согласны, – говорится в ответе пресс-службы «Нацимбио» на запрос Vademecum. – При составлении технического задания были допущены неточности. В соответствии с предписанием ФАС в документацию были внесены изменения». Из тендерной документации следует, что срок размещения заявок продлен до 13 февраля 2017 года, итоги аукциона будут подведены 16 февраля.

Представитель компании «Петровакс Фарм» не ответил на вопрос Vademecum, собирается ли компания участвовать в этом конкурсе, однако отметил, что компания заинтересована в продолжении поставок вакцины «Гриппол плюс» для Национального календаря профилактических прививок (НКПП).

«Нацимбио» была назначена Правительством РФ единственным поставщиком отечественных иммунобиологических лекарственных препаратов для НКПП на период 2015–2017 годов в июне 2015 года.

В 2016 году «Нацимбио» закупила инактивированные вакцины для профилактики гриппа на сумму около 4 млрд рублей, свидетельствуют данные портала госзакупок. Крупнейшими поставщиками этих вакцин в прошлом году были входящие в «Нацимбио» НПО «Микроген» (1,3 млрд рублей) и ООО «Форт» (1 млрд рублей), а также «Петровакс Фарм» (1 млрд рублей).

«Петровакс Фарм» подает жалобу в ФАС на «Нацимбио» не впервые. Летом 2016 года ФАС решила, что госкомпания нарушила ФЗ-223 при закупке инактивированной вакцины для профилактики гриппа. Тогда регулятор согласился с доводом «Петровакса» о том, что «Нацимбио» неправомерно выбрала способ закупки. Компания собиралась закупать вакцины у единственного поставщика – ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА России.

Национальная иммунобиологическая компания является дочерним предприятием ГК «Ростех». Согласно отчетности, консолидированная выручка «Нацимбио» в 2015 году составила 7,1 млрд рублей. В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез».

«Петровакс Фарм» – российский разработчик и производитель инновационных фармацевтических препаратов и вакцин. Основные направления – производство вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции, разработка и выпуск иммунобиологических лекарств. Производственно-складской комплекс «Петровакс Фарм» находится в Подмосковье. По данным СПАРК, в 2015 году выручка ООО «НПО Петровакс Фарм» составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль – 1,5 млрд рублей. Контрольная доля в компании принадлежит холдинговой компании «Интеррос» Владимира Потанина.

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