Трамп призвал фармкомпании снизить цены на лекарства

Президент США Дональд Трамп на встрече с главами нескольких фармацевтических компаний призвал их нарастить производство препаратов в стране, снизить цены на лекарства и пообещал сократить сроки одобрения медикаментов Управлением по продуктам и лекарствам США.

«Мы должны снизить цены, мы должны производить больше инновационных препаратов, и я хочу, чтобы вы вернулись в США, чтобы производство осуществлялось здесь, и мы должны сокращать регулирование», – сказал Трамп на встрече с главами ведущих фармацевтических компаний США, начало которой показали местные телеканалы.

На встрече присутствовали представители компаний Novartis AG, Merck&Co, Johnson&Johnson, Celgene, Eli Lilly & Co, Amgen, а также глава ассоциации представителей фармацевтического бизнеса Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.

По словам Трампа, он намерен существенно снизить бюрократические барьеры, а также создать условия для конкуренции между компаниями на американском рынке.

После предыдущего выступления Трампа, в ходе которого он пообещал добиться снижения цен на лекарства, капитализация крупнейших фармацевтических компаний мира снизилась за 20 минут на $24,6 млрд.

Источник: CNBC

