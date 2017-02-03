Росздравнадзор заверил, что цены на лекарства с маркировкой не вырастут

Ранее СМИ сообщили, что ряд лекарств в результате маркировки может подорожать на 20% к 2018 году

Стоимость лекарственных препаратов, которые будут участвовать в эксперименте по маркировке с 1 февраля 2017 года, не должна увеличиться. Об этом сообщил ТАСС глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта будет запущен уже 1 февраля 2017 года. Ранее «Известия» со ссылкой на Российскую ассоциацию аптечных сетей (РААС) сообщили, что ряд лекарств в результате маркировки может подорожать на 20% к 2018 году.

«Абсолютно непроверенные данные их (РААС — прим. ТАСС). Я просто удивлен их словами. Все, что по расчетам — стоимость не увеличивается. Расходы могут возрасти, максимум до 50 коп. Это просчитано и перепроверено, поэтому разговор неконструктивен», — сказал Мурашко.

«Результаты эксперимента, в том числе распределение финансовых итогов, нам это покажут», — добавил Мурашко. Он также отметил, что данные по результатам эксперимента будут опубликованы.

Фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС