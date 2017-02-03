Инвестиционные контракты российских фармацевтических компаний имеют приоритетное значение для социально-экономического развития страны

31 января состоялось совместное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, Комиссии РСПП по индустрии здоровья и Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности.

Сомодераторами заседания выступили председатель Комитета ТПП РФ Валерий Сергиенко, исполнительный вице-президент РСПП, председатель Комиссии РСПП по индустрии здоровья Виктор Черепов, председатель Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин.

В заседании приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова.

Открыл заседание вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Он поблагодарил руководителей профильного комитета Палаты и комиссий РСПП, а также представителей Росздравнадзора, Минпромторга России, Минздрава России за объем работы, который был совместно проделан в течение 2016 года. Благодаря совместным усилиям многие проблемы удалось решить.

Среди направлений было отмечено расширение взаимодействия с Военно-промышленной комиссией, при которой в декабре 2016 года был создан Межведомственный координационный совет по медицинской промышленности, который должен обеспечить производство современного высокотехнологичного медицинского оборудования предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Содействие производству высокотехнологичной продукции и трансферу технологий является основной деятельностью Агентства по технологическому развитию. 7 февраля будет подписано Соглашение о сотрудничестве между ТПП России и Агентством. Дмитрий Курочкин отметил, что медицинская промышленность может эффективно задействовать поддержку Агентства.

Также ТПП России высоко оценивает деятельность Фонда развития промышленности, который по направлению «Медбиофарма» поддержал более 20 проектов. Региональные торгово-промышленные палаты в 2015-2016 годах поддержали и направили соответствующие заключения по 6 проектам по этому направлению. В ближайшее время будет издан Сборник лучших региональных промышленных проектов 2015-2016 гг.

Кроме того, Дмитрий Курочкин напомнил участникам о деятельности ЦВК «Экспоцентр». Положительный эффект от участия в российских и международных выставках признается всеми предпринимателями. Поэтому ТПП России и ЦВК «Экспоцентр» проводят ежегодно Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения». Подготовка к Неделе здравоохранения в 2017 году уже начата. Часть деловой программы и экспозиции планируется посвятить медицинскому оборудованию, разработанному и созданному отечественными производителями в рамках реализации государственных программ модернизации и импортозамещения, в т.ч. предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В начале заседания участники ознакомились с презентациями специальных инвестиционных контрактов российских фармацевтических компаний по созданию в Российской Федерации мощностей для производства полного цикла инсулинов, их аналогов и препаратов крови.

Президент ПАО «Фармимэкс» Александр Апазов представил презентацию заявки на заключение СПИКа на строительство завода по производству полного цикла препаратов: человеческого фактора Виллебранда/концентрат фактора VIII, человеческого фактора VIII, стабилизированного фактором Виллебранда, концентрата человеческого фактора IX, иммуноглобулина 5% для в/в введения, иммуноглобулина 10% для в/в введения, раствора человеческого альбумина и концентрата человеческого протромбинового комплекса по технологиям Шведской компании «Октафарма» Нордик АБ» в Скопинском районе Рязанской области.

Общий объем инвестиции в проект составит 6 млрд рублей. Начало строительства 2017 год, ввод в эксплуатацию на полную мощность 2022 год. Доля указанных препаратов на Российском рынке после реализации проекта будет составлять от 30 до 100% в зависимости от препарата. Проектом предусматривается также создание восьми центров сбора плазмы крови и модернизацию существующих станций переливания крови мощностью 600 тонн плазмы в год. Инвестиции в создание центров плазмы крови составят 1,5 млрд рублей.

Заявка была направлена в Минпромторг России в августе 2016 года и в настоящее время дорабатывается по представленным Министерством замечаниям формального характера.

Руководитель юридического департамента ООО «ГЕРОФАРМ» Полина Завьялова представила презентацию заявки на заключение трехстороннего СПИКа («ГЕРОФАРМ», Минпромторг России и г.Санкт-Петербург). Проектом предусмотрено создание мощностей полного цикла четырех видов субстанций для производства инсулиновых продуктов шести международных непатентованных наименований. Общий объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей. Ввод производства в эксплуатацию планируется в две очереди: первая в 2017 году, вторая в 2018 году. Совокупная мощность вводимого производства рассчитана на удовлетворение потребности Российской Федерации в субстанциях генно-инженерного инсулина и его аналогов.

В 2016 году доля компании на российском рынке инсулинов увеличилась до 17%. В настоящее время на государственную регистрацию представлены препараты аналогов инсулина лизпро и гларгин.

По итогам рассмотрения участники отметили, что представленные на обсуждения заявки на заключение СПИК ПАО «Фармимэкс» и ООО «ГЕРОФАРМ» соответствуют требованиям, предъявляемым к СПИК постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г № 708 и имеют приоритетное значение для социально-экономического развития страны, способствуют росту объемов производства промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых в России, и созданию новых высокопроизводительных рабочих мест.

Генеральный директор ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров представил участникам совместного заседания информацию о ходе организации импортозамещающего производства генно-инженерного и аналогового инсулина из собственной субстанции на базе ООО «Завод Медсинтез» (Свердловская область).

Проект осуществляется в рамках реализации приказа Минпромторга России от 31.03.2015 № 656 «Об утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в фармацевтической промышленности» и получил займ от Фонда развития промышленности. Объем инвестиций составил 366 млн рублей, сумма займа – 183 млн рублей.

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова отметила, что все проекты находятся в высокой степени готовности и поддерживаются Минпромторгом России. В настоящее время Минпромторгом России заключено всего 7 специальных инвестиционных контрактов в различных отраслях. Представитель министерства выразила надежду, что в ближайшее время будут подписаны первые СПИКи в сфере фармацевтической промышленности.

По итогам заседания подготовлена резолюция, которая будет направлена в Правительство Российской Федерации.

Комитет ТПП РФ по предпринимательству

в здравоохранении и медицинской промышленности, Н.Солдатова

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