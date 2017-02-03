Эксперты рассказали, насколько лекарства подорожают из-за маркировки

Цены на лекарства в РФ могут постепенно вырасти на 1-2% из-за введения обязательной маркировки препаратов спецкодами для борьбы с подделками, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты отрасли. При этом первые маркированные лекарства, по их расчетам, могут появиться в аптеках в лучшем случае к лету.

Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов спецкодами для борьбы с подделками начался 1 февраля на территории шести регионов России: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новгородской и Белгородской областей.

Маркировка лекарств двумерным штриховым кодом должна обеспечить для покупателей возможность проверить легальность препарата с помощью смартфона или общедоступного сканера в аптеке, а также обеспечить в автоматизированном режиме защиту легального оборота от недоброкачественных и контрафактных препаратов.

В начале эксперимента общий объем маркируемых лекарств составит около 10% рынка, в нем будут участвовать 23 производителя лекарственных средств, четыре крупнейших фармацевтических дистрибьютора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами.

На начальном этапе маркировка охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных средств из перечня жизненно важных (ЖНВЛП).

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, власти страны не ожидают роста цен на лекарственные препараты в этой связи, эксперимент продлится один год, первые его итоги будут подведены 1 декабря.

Заработает к лету

Первые маркированные лекарства в рамках проекта могут появиться в российских аптеках лишь летом, поскольку поначалу эксперимент затронет звено распространения от производителя на склад, такое мнение высказал пресс-секретарь ПАО «36,6» Алексей Киселев-Романов.

«Пилотный проект будут поэтапно обкатывать, первым этапом станет звено от производителя до склада, и только после его окончания — а это будет не раньше мая-июня этого года — маркированные лекарства появятся в аптеках», — сказал он, отметив, что затем начнется второй этап проекта — установка считывающих устройств в аптеках.

Директор «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов добавляет, что промаркировать все лекарства на российском рынке удастся только ко второй половине года.

«Есть ступенчатый план внедрения системы, сначала он коснется лекарств, которые оборачиваются в рамках госпрограмм. Нам обещали, что это произойдет уже в 2017 году, но насколько я знаю, производители еще не готовы к маркировке. Предположу, что реальное функционирование системы начнется во второй половине 2018 года», — сказал он.

Незначительный рост цен

Рост цен — пожалуй, главный недостаток системы маркировки лекарств, однако эксперты уверены — он будет незначительным. «Я думаю, что в пределах 1-2% составит рост цен, и, в принципе, со мной согласны директора практически всех рейтинговых агентств», — сказал Киселев-Романов.

Схожий прогноз и у Демидова. «Цены вырастут незначительно, в пределах 1-1,5%, как мне кажется, потому что это все-таки IT-система, а не большие инвестиции и тяжелая нагрузка на бизнес. Для бизнеса все ограничится разовой инвестицией в маркировочное оборудование и подключение к IT-системе — за это заплатят производители, потом это будет ретранслировано в цену», — сказал он.

Более того, по мнению Демидова, повышение цен на лекарства будет не разовым, а равномерно распределится в период от одного до трех лет.

В то же время исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева считает, что пилотный проект, который стартует сегодня, к росту цен вообще не приведет, поскольку идет за счет государственного финансирования.

«Затраты производителей вырастут только в части нанесения кода на упаковку — это рубль-два. Это будет незаметно вообще для рынка, и лекарства, участвующие в пилотном проекте, будут только в нескольких аптеках», — объясняет она.

С другой стороны, с рынка могут исчезнуть препараты, дешевизна которых объясняется их реализацией по теневым схемам, указывают эксперты.

«Есть сегмент госзакупок, который сейчас невозможно проследить, эти лекарства списываются и по низкой цене поступают в некоторые другие мелкие сети недобросовестные, которые предлагают розничные цены ниже оптовых. Соответственно, этих недобросовестных игроков с рынка надо убирать, инициатива маркировка именно с этого начиналась», — пояснил пресс-секретарь ПАО «36,6».

«Если «черную» схему с рынка убрать и цены нормализуются, конечный потребитель не проиграет», — отметил при этом он.

Непредвиденные затраты

Однако у маркировки есть и другая составляющая — единая информационная система мониторинга качества лекарственных препаратов, которая объединит всех участников рынка, и это процесс трудоемкий и затратный, предупреждает Игнатьева.

«Минпром оценивал сегмент лекарственных препаратов, который изначально планировался как пилотный проект, в 14 миллиардов. Оценить все затраты на весь рынок лекарств на перспективу — это открытый вопрос, потому что сегодня нет четкого понимания, какие требования к системе будут сформированы», — объясняет она.

«Пилот» для того и стартовал, чтобы ответить на вопросы, какие требования будут к системе, кто будет ее финансировать и стоят ли эти средства целесообразности ее масштабного внедрения на весь рынок», — заключила она.

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