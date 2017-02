AbbVie подала новую заявку на регистрацию экспериментальной комбинации глекапревир/пибрентасвир

Глобальная биофармацевтическая компания AbbVie объявила о подаче в Управление США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) новой заявки на регистрацию экспериментальной пангенотипной комбинации глекапревир/пибрентасвир (Г/П), изучаемой в настоящее время для лечения хронического вирусного гепатита С.

Клинические исследования III фазы продемонстрировали, что применение комбинации Г/П в течение 8 недель позволяет достичь высокого уровня устойчивого вирусологического ответа (УВО) у пациентов с вирусным гепатитом С всех основных генотипов (ГТ 1–6) без цирроза печени, которые составляют основную часть пациентов с гепатитом С. У пациентов с компенсированным циррозом печени высокий уровень УВО был достигнут по результатам 12-и недельной терапии. Высокий УВО был также достигнут у пациентов с гепатитом С, возможности лечения которых ограничены, как, например, в случае тяжелой хронической болезни почек (ХБП). Высокого уровня УВО по результатам 12-и недельного лечения удалось достичь в группе пациентов, которые, согласно предыдущему опыту, сложно поддаются лечению, в частности, при неэффективности применения схем терапии на основе противовирусных препаратов прямого действия (ПППД).

«Разработанная нами схема терапии с глекапревиром и пибрентасвиром, применение которой в клинических исследованиях III фазы позволило достичь высокого уровня излечения при всех основных генотипах гепатита С, представляется весьма перспективной, – заявил Майкл Северино, доктор медицины, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам, главный директор по науке компании AbbVie. – Мы с нетерпением ждем начала работы с FDA, которое рассматривает нашу новую заявку на регистрацию. Мы уверены, что это еще один важный этап на пути к наиболее быстрой терапии пациентов с гепатитом С».

Данная заявка основывается на результатах восьми регистрационных исследований клинической программы компании AbbVie по изучению комбинации Г/П, эффект применения которой оценили в 27 странах более чем у 2300 пациентов инфицированных вирусом гепатита С всех основных генотипов, в том числе и в особых подгруппах. Были изучены следующие популяции: пациенты с вирусным гепатитом С генотипов 1–6, пациенты, ранее получавшие или не получавшие противовирусное лечение, пациенты с компенсированным циррозом печени и без цирроза печени, а также пациенты, у которых лечение представляет особые трудности, например, при тяжелой ХБП или неэффективности предшествующего применения схем терапии на основе ПППД.

Ранее компания AbbVie уже представила данные регистрационных исследований, согласно которым 97,5 % (n=693/711) пациентов с хроническим вирусным гепатитом ГТ 1–6 без цирроза печени, ранее не получавших лечение, достигли УВО12 (устойчивого вирусологического ответа через 12 недель после окончания лечения) по результатам 8-недельной терапии. Дополнительные данные продемонстрировали 98-процентный уровень УВО12 (n=102/104) у пациентов с тяжелой ХБП по результатам 12-недельного лечения, согласно первичному ITT-анализу. По результатам анализа данных модифицированной ITT-популяции (мITT), УВО12 достигли 100% (n=102/102) пациентов с тяжелой ХБП. В анализ mITT не включаются данные пациентов, не достигших УВО по причинам, не относящимся к вирусологической неудаче. У пациентов с тяжелой ХБП чаще всего отмечались такие нежелательные явления (НЯ), как кожный зуд, утомляемость и тошнота. У пациентов с вирусным гепатитом С генотипов 1–6 без цирроза печени, ранее не получавших противовирусного лечения, наиболее распространенными НЯ были головная боль и утомляемость. Эти данные были представлены на ежегодной конференции Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (American Association for the Study of Liver Diseases, AASLD) в ноябре 2016 г. Результаты других регистрационных исследований будут представленны на будущих конференциях.

Ранее в 2016 г. компания AbbVie объявила о том, что FDA присвоило статус прорывной терапии комбинации Г/П для лечения пациентов с вирусным гепатитом С 1-го генотипа, у которых не удалось достичь излечения с помощью ПППД, включая терапию ингибитором NS5A и (или) ингибитором протеазы. Статус прорывной терапии основывается на положительных результатах, полученных в рамках клинического исследования II фазы MAGELLAN-1 компании AbbVie. Согласно положениям FDA, такой статус призван ускорить процесс разработки и рассмотрения препаратов для лечения тяжелых или опасных для жизни заболеваний.

