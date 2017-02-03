В 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов Roche составил 39,5 млрд долл.

В IV квартале 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов швейцарской фармацевтической компании Roche увеличился на 3% (при постоянном валютном курсе) и составил около 10 млрд швейцарских франков (10,1 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Общий квартальный объем продаж вырос также на 3%, составив 13,1 млрд франков (13,2 млрд долл.).

Как отметили в Roche, рост обеспечен показателям по препаратам Perjeta, Herceptin и Actemra/RoActemra. На рост объема продаж негативно повлияло снижение выручки по препаратам Pegasys, Tarceva и Lucentis

В 2016 г. продажи рецептурных препаратов выросли на 5% и составили 39,1 млрд франков (39,5 млрд долл.). Общий годовой объем продаж увеличился также на 5%, составив 50,6 млрд франков (51,1 млрд долл.). Чистая прибыль за год выросла на 7% – до 9,7 млрд франков (9,8 млрд долл.).

По прогнозу Roche, в 2017 г. объем продаж увеличится в пределах низких и средних однозначных процентных показателей.

Как заявил исполнительный директор Roche Северин Шван, компания находится в ситуации, когда объем продаж многих устоявшихся препаратов снижается. Кроме того, на показателях обязательно скажется конкуренция со стороны биосимиляров в Европе. Однако, по его мнению, компания сможет преодолеть эту ситуацию за счет новых лончей.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»