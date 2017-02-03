Takeda и далее будет повышать цены в США

Крупнейшая японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceuticals Co заявила о том, что она сохранит ценовую модель в США, невзирая на требования президента Дональда Трампа к фармкомпаниям снижать цены на лекарства, сообщает Reuters.

Как отметил исполнительный директор Takeda Кристоф Уэбер, компания в течение многих лет проводила разумную ценовую политику в США и будет придерживаться ее и в дальнейшей деятельности на американском рынке. Takeda будет повышать цены на свои препараты в пределах однозначных процентных показателей.

На долю США приходится треть выручки от продажи лекарственных препаратов японской компании.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»