Эксперт: рецептурный отпуск корвалола и валокордина – гигантский шаг в борьбе с наркоманией

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с «ФВ» поддержал инициативу перевести ряд спиртосодержащих лекарственных средств, включая корвалол и валокордин, в разряд рецептурных.

«Все эти препараты бессмысленны с точки зрения медицины, – пояснил он свою позицию. – Но помимо того, что они не лечат, столь любимые многими корвалол с валокордином еще и опасны. Они содержат в огромных количествах фенобарбитал – в 100-граммовом пузырьке его 2 грамма. Это тяжелый наркотик, и его давно надо запретить вообще».

«Поэтому, если перевести данные препараты на рецептурную выписку, это будет гигантский шаг вперед в борьбе с наркоманией», – заключил эксперт.

Что же касается многочисленных настоек, по словам Павла Воробьева, 80% населения покупает их для опохмела либо для «общего улучшения самочувствия».

Напомним, ранее многие представители фармотрасли выступали категорически против включения спиртосодержащих препаратов в категорию рецептурных. Основной их аргумент – в условиях, когда в поликлиниках не хватает врачей, это приведет к крайне негативным последствиям как для медработников, так и для пациентов.

Фото: Олег Кирюшкин

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»