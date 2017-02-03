За 2016 год «Фармасинтез» увеличил выручку до 10 млрд рублей

Осенью АО «Фармасинтез» планирует открыть фармацевтический завод в Братске. Об этом сообщил президент компании Викрам Сингх Пуния губернатору Иркутской области Сергею Левченко на встрече в Москве.

Как рассказал главе региона президент «Фармасинтеза», за 2016 год компании удалось значительно расширить производство, почти в полтора раза увеличить выручку – практически до 10 млрд рублей.

Готовится к запуску новая линия по производству антибиотиков.

Губернатор отметил, что предприятие успешно развивается, является крупным налогоплательщиком. По итогам 2016 года компания заплатит около полумиллиарда рублей налогов.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, Сергей Левченко пригласил «Фармасинтез» как одну из успешных компаний, работающую в Приангарье, представлять область на площадке Ассоциации инновационных регионов РФ в рамках Российского инвестиционного форума. Он пройдет в конце февраля в Сочи.

Там губернатор планирует обсудить с членами Правительства РФ законодательные поправки, предложенные компанией «Фармасинтез», которые будут направлены на развитие рынка лекарственных препаратов и фармсубстанций в России.

«Фармацевтический вестник»