Леонид Печатников заявил, что его докторская диссертация существует

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что получал во Франции степень доктора медицины, и что этот факт был проверен канцелярией президента Французской республики, однако тему и дату защиты своей научной работы так и не назвал. Ранее в базах Библиографического агентства по высшему образованию Франции научную работу чиновника обнаружить не удалось.

В среду 1 февраля в прямом эфире радиостации «Эхо Москвы» Леонид Печатников прокомментировал ситуацию со своей докторской диссертацией. По словам вице-мэра, он провел во Франции около пяти лет, получив за это время степень доктора медицины. «На самом деле, в течение дальнейшей жизни мне никогда не требовалась научная степень на моих должностях, — сказал вице-мэр. – Однако я читал, что журналисты пытались найти во Франции следы моей диссертации, и, поверьте, они есть. Я рассчитываю на то, что мы можем довериться канцелярии французского президента, которая очень подробно проверяла мою биографию, в том числе французский период, перед награждением меня Орденом Почетного легиона». При этом Печатников уточнил, что для его нынешней работы он не обязан быть даже кандидатом наук. «И я никогда не получал даже одной копейки надбавки за свои ученые степени», — добавил вице-мэр.

На запрос «Леонид Печатников доктор наук» Google и «Яндекс» выдают около 350 тысяч результатов. Более чем в 60 тысячах источников он фигурирует как доктор медицинских наук. При этом в открытых источниках есть кандидатская диссертация Леонида Печатникова «Нарушения холинергической регуляции у больных бронхиальной астмой», которая была защищена Печатниковым в 1984 году. Ранее представители сообщества «Диссернет» сообщили Vademecum, что в доступных источниках им не удалось обнаружить докторской диссертации вице-мэра. Не удалось ее найти также представителям Центральной научной медицинской библиотеки при Первом меде и Всероссийской аттестационной комиссии (ВАК). В ответ Леонид Печатников отметил, что защитил докторскую диссертацию во Франции. Однако обнаружить докторскую диссертацию Печатникова не удалось и в базах Библиографического агентства по высшему образованию Франции, в архивах которого содержатся сведения о всех прошедших защиту в республике научных работах.

vademec