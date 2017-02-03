Говорин: Должен быть налажен государственный контроль за ростом цен на жизненно важные лекарства

Необходимо наладить контроль государства за ростом цен на лекарства, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом в комментарии корреспонденту сайта ONF.ru заявил координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Государственной думы Николай Говорин.

Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин дал правительству поручение оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК со ссылкой на перечень поручений главы государства. В частности, кабмину необходимо разработать и утвердить документ, устанавливающий правила для экономического анализа при регистрации цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Также президент требует перерегистрировать все цены на ЖНВЛП по новой методике.

После установления новых цен на ЖНВЛП глава государства поручил сравнить их с ценами, по которым эти же лекарства государство покупало ранее. Примечательно, что все материалы по аукционам, в которых стоимость медикаментов окажется выше вновь установленной, будут переданы в правоохранительные органы.

В том числе Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о возможности разделения аукционов на покупку непосредственно лекарств и услуг по их перевозке, а также о необходимости заключения госзаказчиками долгосрочных контрактов по новым ценам на ЖНВЛП в целях открытия их производства в России.

«Активисты ОНФ получают очень много информации, жалоб от граждан, касающихся роста цен на лекарственные препараты. Причем это кардиологические препараты, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики и другие. Такие ситуации могут возникать в небольших поселках, где одна аптека и люди вынуждены тратить большие средства на лекарства. Поэтому президент России, лидер ОНФ подписал поручение, которое демонстрирует актуальность этой проблемы. Должен быть налажен государственный контроль за ростом цен», – подчеркнул Говорин.

Он добавил, что необходимо более четко продумать систему государственных аптек: «Нужно выстроить такую сеть пунктов экономкласса, где граждане получали бы лекарства по невысоким ценам, особенно по препаратам, которые входят в список жизненно необходимых».

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