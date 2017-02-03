Печатников обвинил 62-ю больницу в незаконном предпринимательстве

Выступая на радиостанции «Эхо Москвы» 1 февраля, вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что в Московской городской онкологической больнице (МГОБ) №62, когда она работала под руководством главврача Анатолия Махсона, занимались приписками и продажей «на сторону» больничной электроэнергии и тепла. Конфликт между Департаментом здравоохранения Москвы (ДЗМ), который курирует Леонид Печатников, и бывшим главным врачом МГОБ №62 Анатолием Махсоном выплеснулся в публичное пространство в декабре 2016 года.

В интервью радиостанции Леонид Печатников выдвинул свою версию развития событий.

«Дело в том, что и весь скандал, как я понимаю… с Департаментом здравоохранения, начался весной, когда Фонд обязательного медицинского страхования открыл свои личные кабинеты для вас, для застрахованных, и в 18 случаях люди написали: «Простите, а почему мой счет за то или иное исследование предъявлен в ОМС, если я по договору оплатила это в кассу – не в карман – 62-й больницы?» И когда департамент предъявил совершенно справедливые претензии главному врачу, то он с этого момента посчитал себя обиженным», – сказал заместитель мэра Москвы по социальным вопросам.

Печатников напомнил, что автономным медучреждением МГОБ №62 стала чуть больше двух лет назад, поэтому ее возвращение в статус бюджетного учреждения, против чего активно протестует Махсон, никакими проблемами ни пациентам, ни сотрудникам не грозит.

В подтверждение своих тезисов он провел сравнение МГОБ №62 с московским бюджетным учреждением сходного профиля и размера – Онкологическим диспансером №1.

«Бюджетное обеспечение в 2016 году 62-й больницы было 2,3 млрд рублей. У сравнимого по коечной мощности, даже больше уже по коечной мощности диспансера №1 было 1,8 млрд рублей. При этом автономное учреждение больница №62 получило в 2016 году 969 млн дополнительно средств бюджета, кроме ОМС, а диспансер №1 – только 446. Господа, что это за автономия?» – задался вопросом Печатников.

В качестве примера успешной работы бюджетного учреждения Печатников привел также детскую Морозовскую больницу, которая «работает несопоставимо лучше, чем 62-я, мы давно уже не выдаем им субсидии на зарплату».

По мнению Печатникова, проблема в том, что когда главврач долго руководит больницей, то она становится «как бы их имением, их частной собственностью».

«Если у вас есть на территории больницы котельная, и если она вырабатывает в четыре раза больше тепла, чем требуется вашей больнице, а остальное тепло распределяется между коттеджными поселками и торговыми точками… Есть акт комиссии нашего специализированного департамента, который проводил эту проверку. При этом нет счетчиков ни на котельной, ни счетчиков у потребителей… Вы понимаете, может быть, это и неплохо, и должна, наверное, котельная отапливать все это. Но больница не является ресурсоснабжающей организацией. Должны быть четкие тарифы. Если через твою подстанцию, как это называется, проходит электричество, а от тебя оно опять идет к субабонентам, и ты получил тарифы на себя в три рубля, а с этих субабонентов по собственной воле почему-то берешь пять рублей, то, может быть, это и хорошо для больницы, но это незаконная предпринимательская деятельность», – считает вице-мэр.

Все подробности о споре Анатолия Махсона и Леонида Печатникова читайте в материале Vademecum «Как отставка Махсона обнажила суть госпитальных закупок во всей Москве».

Источник: Эхо Москвы

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