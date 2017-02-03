Александр Соколов стал гендиректором GSK в России

Александр Соколов назначен генеральным директором «GSK Фарма Россия», сообщили в пресс-службе компании. Он будет отвечать за операционную деятельность и развитие фармацевтического подразделения GSK в России.

На должности генерального директора Александр Соколов сменил Тобиаса Зундерера, который в 2016 году возглавил фармацевтический бизнес GSK в регионе СНГ.

Александр Соколов – кандидат медицинских наук, окончил Новосибирский государственный медицинский университет. В 1997 году начал работу в GSK на должности регионального представителя по направлению безрецептурных препаратов и товаров для здоровья в Новосибирске. В 2003 году был назначен менеджером по развитию бизнеса в странах СНГ, в 2010 году перешел в фармацевтическое подразделение GSK на должность генерального директора «GSK Фарма в Республике Беларусь». В 2014 года вернулся в Москву на позицию регионального директора по продажам «GSK Фарма Россия». С 2015 года работал коммерческим директором.

В 2016 году GSK сменила руководителя китайского подразделения, которое возглавил Томас Виллемсен, также ранее работавший в должности коммерческого директора. Однако самым громким в минувшем году стало назначение Эммы Уолмсли, кандидатуру которой на пост генерального директора совет директоров компании утвердил в сентябре 2016 года. Уолмсли приступит к новой работе 31 марта 2017 года.

GlaxoSmithKline – британская фармацевтическая компания, созданная в 2000 году путем объединения Glaxo Wellcome Plc и SmithKline Beecham Plc. GSK производит препараты для лечения астмы, рака, инфекций, психических расстройств, диабета и пр. Выручка компании в 2015 году составила 23,9 млрд фунтов стерлингов, а прибыль – 8,4 млрд фунтов.

Источник: GSK

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