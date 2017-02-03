Росздравнадзор намерен изъять партию этанола из аптек

Росздравнадзор постановил изъять из обращения «Этиловый спирт 95%» производства ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика» определенных серий, так как продукт не зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств.

«По данным, имеющимся в Росздравнадзоре, ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика» выпущены в гражданский оборот следующие лекарственные средства: «Этиловый спирт 95%, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 100 мл, флаконы» серий 010116, 020116, 030216, 040316, 060316, 070616, 080616, 090616, 100616, 110616; и «Этиловый спирт 95%, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 21,5 л, канистры полиэтиленовые» серии 161016. О приостановлении реализации перечисленных серий указанных лекарственных средств Росздравнадзор информировал субъекты обращения лекарственных средств письмом от 15.12.2016 №01И-2555/16», – говорится в постановлении Росздравнадзора.

В соответствии с постановлением аптеки и медучреждения должны проверить, есть ли у них указанные серии препарата, и сообщить о результатах в Росздравнадзор.

«Территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за выявлением и изъятием из обращения указанных серий лекарственных средств. О результатах проведенной работы информировать Росздравнадзор», – говорится в письме Росздравнадзора.

В конце января 2017 года Роспотребнадзор продлил на 60 дней срок ограничения розничной продажи любой непищевой продукции с содержанием спирта более 25%, кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Изначально ограничение было введено на 30 суток. Соответствующее постановление было подготовлено главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой и вступило в силу 26 декабря 2016 года.

Как следует из постановления, ограничение было введено в связи с массовыми отравлениями людей спиртосодержащей непищевой продукцией. Скорее всего, речь идет о ситуации в Иркутске, где, по последним данным, из-за распития лосьона «Боярышник» скончались 76 человек.

Источник: Росздравнадзор

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