Мипромторг России практически в ручном режиме работает с производителями дешевых лекарств

«Правительство РФ уделяет самое пристальное внимание всем сегментам отечественного фармацевтического рынка, в том числе и сегменту препаратов стоимостью до 50 рублей», — уточнил зам. директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, общаясь со СМИ в рамках участия в V Всероссийской студенческой фармолимпиаде. Мероприятие проходило с 30 января по 1 февраля в подмосковном Орехово-Зуево.

По словам представителя Минпромторга России, в настоящее время в качестве мер поддержки российских предприятий, выпускающих продукцию низкого ценового сегмента, используются все механизмы, предусмотренные законодательством РФ. Один из них – возможность перерегистрации цены на лекарственный препарат на уровень инфляции текущего и предыдущего годов – фактически в размере двойного уровня инфляции. Ряд отечественных компаний успешно воспользовались данным инструментом, чтобы перерегистрировать цену на свои продукты.

«Что касается инструментов поддержки со стороны Минпромторга России, то министерство предоставляет субсидии на развитие НИОКР, позволяя компаниям минимизировать свои издержки на исследования и направить имеющиеся средства на иные производственные цели. Подобное решение стало выходом из сложной ситуации для многих российских предприятий. Однако даже имея универсальные инструменты поддержки, ведомство практически в ручном режиме работает с производителями препаратов дешевого ценового сегмента. Каждое такое предприятие мы знаем поименно», — пояснил Алексей Алехин.

Ранее Минпромторг России предложил разрешить производителям препаратов из перечня ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. повысить цену на эти препараты не более чем до 50 руб., ограничив рентабельность к себестоимости 30%. Также рассматривался вариант субсидирования производителей.

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