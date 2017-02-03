ОАО «Марбиофарм» лицензировано на соответствие стандарту GMP Минпромторга России

ОАО «Марбиофарм» (является производственным предприятием группы компаний «БИОТЭК»), одно из крупнейших современных фармацевтических предприятий страны, являющееся единственным в России производителем субстанций аскорбиновой, липоевой, янтарной кислот и сорбита, лицензировано на соответствие стандарту GMP Министерством Промышленности и торговли Российской Федерации.

С 2009 года на ОАО «Марбиофарм» осуществлялся инвестиционный проект по реконструкции и модернизации предприятия с учетом требований международных стандартовGMP. Стоимость инвестиционного проекта составила более 350 млн рублей.

В рамках инвестиционного проекта полностью реконструированы производства твердых лекарственных форм, жидких лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. Появился участок по производству желатиновых капсул. Модернизирована центральная заводская лаборатория. Построены склады для хранения сырья и готовой продукции.

Б.И. Шпигель, Председатель Совета директоров ГК «БИОТЭК»:

«Инвестиционный проект на ОАО «Марбиофарм» открывает широкие возможности для разработки и производства новых препаратов, а также возможности для зарубежных производителей локализовать на предприятии производство современных препаратов в рамках программы импортозамещения. В настоящее время на различных стадиях разработки и регистрации находится более 30 препаратов. Инновационное оборудование позволит увеличить к 2018 году объемы производства на 50% и создать большую доступность качественных лекарственных препаратов, как для населения, так и для госпитального сегмента. Группой компаний «БИОТЭК» рассматривается ряд проектов по расширению имеющейся номенклатуры продукции, а также открытию новых производственных площадок на базе ОАО «Марбиофарм».

В настоящее время ОАО «Марбиофарм» выпускает более 70 наименований препаратов различных фармакотерапевтических групп – лекарств, субстанций, пищевых и биологически активных добавок в форме таблеток, драже, порошков, капсул, настоек, растворов, сиропов.

Около 30% из них входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Продукция ОАО «Марбиофарм» поставляется во все регионы России, страны СНГ и Балтии.

В Госреестр РФ включены 22 активные фармацевтические субстанции производства ОАО «Марбиофарм».

gmpnews