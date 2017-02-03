Novartis построит новый завод в Словении

Фармацевтическая компания Lek (подразделение Novartis) намерена построить новый завод в Словении, сообщает FiercePharma.

Строительство начнется недалеко от действующего завода в городе Превалье. Благодаря новому заводу в значительной степени будет увеличено производство антибиотиков.

Lek не сообщила, какую сумму Novartis инвестирует в строительство, но упомянула, что за последние 10 лет фармкомпания вложила около 30 млн евро в завод в Превалье.

По словам представителей Novartis в Превалье, их препараты продаются в 60 странах. Спрос растет, и, чтобы удовлетворить его, необходимо расширять производство, благодаря чему появятся новые рабочие места.

Novartis приобрела Lek в 2002 году за 860 млн долл. в рамках расширения подразделения Sandoz.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»