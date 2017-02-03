Закон об интернет-аптеках примут не раньше октября

Онлайн-торговля лекарствами может быть разрешена не раньше октября текущего года, хотя ранее ожидалось, что соответствующий закон будет принят не позднее марта. Минздрав не сможет подготовить проект раньше осени, сообщил «Фармвестнику» источник, близкий к министерству.

Ранее замдиректора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Владимир Емельянов утверждал, что законопроект, регулирующий продажу лекарств через интернет, может быть принят в первом квартале 2017 года.

«Законопроект должен был вступить в силу с 1 января 2017 года. Но скорее всего он будет принят в первом квартале 2017 года. Сдвигается, потому что администрация президента рассматривает законопроект», — заявлял он.

Как отмечают эксперты, данная услуга весьма востребована, так как для многих клиентов, особенно в удаленных населенных пунктах, проблематично добираться до аптек самостоятельно. К тому же не во всех аптеках в наличии необходимые препараты.

«На этом фоне только увеличивается количество организаций, которые торгуют лекарствами, не дожидаясь принятия закона. В отсутствии конкуренции со стороны крупных легальных игроков, их прибыли растут ускоренными темпами. Очевидно, что принятие закона задерживается не столько из-за юридических, сколько из-за технических сложностей, ведь интернет-тематика всегда вызывала головную боль у наших законодателей, — отмечает независимый юрист, эксперт по фармацевтическому рынку Евгений Зайцев. — Вряд ли можно говорить о том, что задержку принятия закона лоббируют «пираты», незаконно торгующие лекарствами онлайн, однако такая ситуация им безусловно на руку».

Николай Кочелягин

«Фармацевтический вестник»