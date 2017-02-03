FDA одобрило вакцину Quadracel

Подразделение французской компании Sanofi по производству вакцин Sanofi Pasteur заявило о том, что FDA одобрило вакцину Quadracel для иммунизации детей в возрасте от 4 до 6 лет против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, сообщает Pharmacy Times.

Quadracel предназначена для использования в качестве четвертой или пятой дозы после введения инактивированной полиовакцины у детей, которые начали иммунизацию Pentacel.

Среди побочных эффектов – аллергическая реакция, покраснение кожи, отек, болезненная чувствительность в месте инъекции, беспокойство и чрезмерная плаксивость.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»