Walgreens Boots Alliance потратит на рекламу $600 млн

Walgreens Boots Alliance (WBA) заключила контракт с крупным британским маркетинговым агентством WPP Plc для управления маркетингом своих продуктов и брендов, включая ритейл, аптеки и косметику, и PR-активностью по всему миру. Сумма контракта оценивается в $600 млн в год.

Команда WBA, как называют это партнерство в американских СМИ, будет предоставлять Walgreens разные виды услуг, включая рекламу в печати, на телевидении и интернете, общение со средствами массовой информации, промоушн, PR, общение с представителями бизнеса по всему миру.

Основные офисы команды будут созданы в Чикаго, Лондоне и Нью-Йорке.

«Мы быстро растем, и так же быстро растут наши маркетинговые и коммуникационные потребности. Этот более интегрированный метод работы поможет нам усилить узнаваемость наших брендов и увеличить эффективность компании во всем мире», – пояснил генеральный директор и владелец Walgreens Boots Alliance Стефано Пессина.

Единственный свой актив в России – фармдистрибьютор Alliance Healthcare Russia – Walgreens Boots Alliance продала группе «36,6» в 2016 году.

Крупнейший аптечный ритейлер – Walgreens Boots Alliance – может консолидировать 100% акций «Аптечной сети 36,6» ( A.v.e, «Горздрав») в течение пяти лет. В обмен на российские активы материнская компания Alliance Healthcare Russia получила 15%-ную долю в структуре группы «36,6». Сообщалось, что в ближайшие три года эта доля должна быть увеличена до 85%.

Walgreens Boots Alliance – аптечная сеть, созданная в 2014 году путем слияния американской Walgreens и европейской Alliance Boots. Компания является одной из крупнейших оптовых и розничных сетей с 350 дистрибьюторскими центрами, откуда продукция попадает в более чем 200 тысяч аптек и учреждений в 19 странах мира. В 2014-2015 финансовом году выручка компании составила $103,4 млрд, прибыль – $4,22 млрд.

WPP – одно из крупнейших в мире коммуникационных агентств. Продажи компании оцениваются в $73 млрд, а выручка – в $19 млрд. Количество сотрудников компании в 113 странах мира превышает 200 тысяч человек.

Источник: Campaing US

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