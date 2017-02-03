Reckitt Benckiser может купить производителя детских смесей за $16,7 млрд

Британская компания Reckitt Benckiser (RB), владелец брендов Nurofen, Clearasil, Vanish и одной из самых популярных марок презервативов Durex, может приобрести крупного производителя детского питания Mead Johnson. Компания действовала как подразделение Bristol-Myers Squibb с 1967 года, а в 2009 году вышла из структуры фармпроизводителя.

Стоимость сделки оценивается в $16,7 млрд. RB готова заплатить $90 за каждую акцию Mead Johnson, или на 29,5% больше стоимости ценных бумаг компании (к моменту закрытия торгов в среду, 1 февраля). После объявления о возможной сделке акции Mead Johnson выросли на 22% на вторичном рынке ценных бумаг.

Ранее инвесторы предполагали, что Mead Johnson могут поглотить Danone или Nestle. Мало кто предполагал, что RB может заинтересоваться вторым по величине производителем детского питания, пояснил Reuters аналитик RBC Capital Markets, однако, учитывая усиление позиций компании в сфере здравоохранения, эта сделка выглядит логичной.

Reckitt Benckiser – британская компания, основанная в 1823 году. Reckitt Benckiser производит товары для личной гигиены, здоровья и дома. Компания представлена в более чем 60 странах. Продукция Reckitt Benckiser продается примерно в 200 странах. Количество сотрудников – около 36 тысяч человек. Выручка Reckitt Benckiser в 2015 году составила $13 млрд. В III квартале 2016 года темпы роста продаж RB замедлились: по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выручка выросла на 2% и достигла 2,6 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд). В компании связали такое положение вещей с ситуацией в России и Южной Корее. В частности, речь идет о запрете продажи в России в 2016 году большей части линейки презервативов Durex.

Mead Johnson Nutrition Company – американская компания, специализирующаяся на производстве смесей для детского питания. Компания была основана в 1905 году. В 1967 году ее поглотила Bristol-Myers Squibb, затем, в 2009-м, Mead Johnson вновь обрела самостоятельность. Количество сотрудников компании превышает 5 200 человек. В 2016 году продажи компании выросли на 8%, выручка – до $3,47 млрд, капитализация компании оценивается в $14 млрд.

Источник: Reuters

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